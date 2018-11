Anorc Professioni racconta a studenti come diventare manager digitali

BARI – Domani (martedì 6 novembre), dalle 9.30 alle 13.30, il Centro Polifunzionale Studenti di Bari ospiterà il nuovo evento territoriale di Anorc Professioni Puglia dal titolo ‘Le nuove competenze per la digitalizzazione e la privacy’, al fine di sensibilizzare gli studenti e gli operatori del settore alle future professioni digitali.

Nel corso della giornata interverranno diversi esponenti istituzionali (Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, Antonio Felice Uricchio, magnifico rettore dell’Università degli studi di Bari, Paola Romano, assessore Comune di Bari) ed esperti del settore del calibro di Giovanni Lucatorto, Dpo Policlinico Bari, Rosa Maria Sanrocco, Dpo Uniba, Morena Ragone, Regione Puglia, e Andrea Lisi, presidente di Anorc Professioni. Il professor Giuseppe Pirlo, prorettore dell’Università degli studi di Bari, coordinerà la condivisione di riflessioni e idee sul fabbisogno formativo richiesto per garantire il corretto sviluppo delle nuove figure professionali chiamate e gestire la transizione digitale, in termini di conoscenze teoriche, metodologiche e tecniche, sia in ambito pubblico, che privato.

Per maggiori informazioni e per scaricare il programma completo consultare il link https://www.anorc.eu/eventi/item/le-nuove-competenze-per-la-digita lizzazione-e-la-privacy.