Presentato a Roma Ralph Spacca Internet: film Disney dell’anno

ROMA – A sei anni dall’uscita di Ralph Spaccatutto, il protagonista del videogioco arcade Anni 80 dal titolo ‘Felix Aggiustatutto’ è pronto a tornare sul grande schermo con Ralph Spacca Internet, presentato questa mattina all’Hotel de Russie di Roma. Diretto da Rich Moore e Phil Johnston e prodotto da Clark Spencer, il nuovo lungometraggio d’animazione Disney arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio 2019. In Ralph Spacca Internet il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare ‘Sugar Rush’, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet per trovare la giusta direzione.

“Ralph Spacca Internet è una storia di amicizia che incontra dei problemi che possono essere superati se si ha la voglia di farlo“, ha raccontato in conferenza stampa Johnston. “Abbiamo iniziato a lavorare a questo film nel 2014 – ha detto Moore – Per questo non potevamo concentrarci solo sul mondo del web perché la tecnologia è in continua evoluzione. Invece se la parte emotiva funziona, funzionerà anche nel futuro– conclude– Noi parliamo di come si può recuperare un’amicizia che sta per sgretolarsi“.

La Disney sa come riaccendere l’immaginario di grandi e piccoli e dare attraverso la magia dell’animazione spunti di riflessione. Ralph e Vanellope rispondono a tutti coloro che pensano che i videogiochi o la rete in generale siano una rovina per le giovani generazioni. Ma qui grazie a internet, i protagonisti sono riusciti a ricucire la loro amicizia. Ed è proprio questo il filo che lega la narrazione. Con originalità, i registi hanno mostrato l’importanza degli amici e come ristrutturare un’amicizia che sta per sgretolarsi. Emozionante, divertente, brillante, esplosivo, colorato e contemporaneo. Ralph Spacca Internet è il film Disney dell’anno.