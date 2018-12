Una nuova conquista per il dio della guerra. E’ God of War il videogioco dell’anno per i Game Awards 2018. L’evento dedicato al mondo videoludico ha premiato il titolo di Sony Santa Monica, gioco esclusivo PlayStation 4 uscito lo scorso aprile.

God of War, il capitolo più brutale di sempre nella storia del franchise, è stato un successo sia di vendite che di critica, sicuramente uno dei videogame più importanti dell’anno.

Uno, ma no IL.

In molti, infatti, davano per scontata la vittoria di Red Dead Redemption 2, l’action adventure di Rockstar Games.



Il titolo si porta a casa 4 premi, contro i 3 di GoW, ma si lascia scappare quello più importante, l’oscar dei videogame in assoluto, il Game of the Year (GOTY).

Per il resto, tante conferme, come la vittoria a mani basse di Fortnite (Epic Games) come Miglior gioco in prosecuzione e miglior multiplayer.

Ecco tutti i vincitori:

Gioco dell’anno

God of War

Miglior regia

God of War

Miglior narrativa

Red Dead Redemption II

Miglior direzione artistica

Return of the Obra Dinn

Miglior colonna sonora

Red Dead Redemption II

Miglior design audio

Red Dead Redemption II

Miglior performance

Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption II)

Gioco di maggior impatto

Celeste

Miglior gioco continuativo

Fortnite

Miglior gioco indipendente

Celeste

Miglior gioco mobile

Florence

Miglior gioco VR/AR

ASTRO BOT Rescue Mission

Miglior gioco d’azione

Dead Cells

Miglior action/adventure

God of War

Miglior GDR

Monster Hunter: World

Miglior picchiaduro

Dragon Ball FighterZ

Miglior gioco per famiglie

Overcooked 2

Miglior strategico

Into the Breach

Miglior gioco di guida/sportivo

Forza Horizon 4

Student Game Award

Combat 2018

Miglior indie al debutto

The Messenger

Miglior Multiplayer

Fortnite

Gioco eSports dell’anno

Overwatch

Giocatore eSports dell’anno

Dominique “SonicFox” McLean (Echo Fox)

Team eSports dell’anno

Cloud9 (League of Legends)

Miglior streamer

Ninja

Icona dell’industria

Greg Thomas (Visual Concepts)