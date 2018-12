Torna anche quest’anno l’evento di Natale di Pokémon GO. A partire dal 18 dicembre, i Pokémon selvatici di tipo Ghiaccio, tra cui Delibird, Jynx, Sneasel, Swinub, Snorunt, Spheal e Snover, appariranno più spesso. Inoltre, anche altri Pokémon si stanno preparando per le festività.

Fino al 2 gennaio vi potrebbe capitare di incontrare Pokémon già pronti a tema, come Pikachu con un allegro cappello natalizio!

UOVA

Pokémon come Smoochum, Azurill e Munchlax si schiuderanno con alte probabilità dalle Uova da 7 km.

Fino al 2 gennaio, per favorire la schiusa durante le vacanze, ogni giocatore riceverà gratuitamente un’Incubatrice Uova monouso al giorno facendo girare il disco foto su un Pokéstop.

BONUS

Dal 18 al 22 dicembre, gli Allenatori potranno ottenere il doppio di caramelle per la cattura e il trasferimento dei Pokémon.

Dal 22 al 26 dicembre, otterrete il doppio di polvere di stelle da cattura.

Dal 26 al 30 dicembre, otterrete il doppio di PE quando catturerete i Pokémon per passare al Livello Allenatore successivo entro la fine dell’anno.

Dal 30 dicembre al 2 gennaio, l’efficacia delle Incubatrici Uova verrà raddoppiata.