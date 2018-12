Carl Brave a Rock in Roma, a luglio la prima data estiva del suo tour

ROMA – Dopo i sold out del nuovo tour “Notti Brave a Teatro”, Carl Brave annuncia anche la sua prima data estiva al ROCK IN ROMA 2019 per un evento imperdibile, sabato 13 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

Per Carl Brave si tratta di un gradito ritorno sul palco del festival, a distanza di un anno dal concerto al Rock in Roma 2018 insieme a Franco126.

I biglietti sono in prevendita su rockinroma.com e ticketone.it a partire dalle ore 17.00 di mercoledì 19 dicembre e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 17.00 di sabato 22 dicembre.