I 14 giorni di Fortnite tornano per una settimana

Tornano i 14 Giorni di Fortnite. L’evento, in realtà appena concluso, andrà di nuovo in scena a partire da questa settimana (data ancora non annunciata) fino al 15 gennaio alle 9:00 (ora italiana).

Il ritorno dei 14 Giorni di Fortnite è il modo di Epic Games per scusarsi con i giocatori. A causa della data errata annunciata per la fine dell’evento, numerosi giocatori non hanno potuto completare le sfide.

Dopo aver offerto un Deltaplano Equalizzatore gratuito come bonus, Epic ha deciso di far tornare l’evento per dare a tutti la possibilità di recuperare le ricompense che avevano mancato inizialmente.

Purtroppo, sono stati azzerati i progressi delle sfide parzialmente completate.



Inoltre, per tutta la durata dell’evento, saranno attive le più popolari modalità a tempo limitato.

Il Deltaplano Equalizzatore è ancora disponibile per tutti coloro che completano almeno una sfida.