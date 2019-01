Isola dei famosi, ecco chi potremmo vedere nel cast

Se il cast dell’isola non è stato ancora reso noto, quello del mini-reality Saranno Isolani – condotto da Filippo Nardi – invece sì. La seconda edizione del format parte oggi, 8 gennaio, e si può seguire su Mediaset Play. Il pubblico è chiamato a votare i quattro finalisti, che si contenderanno il posto nel cast ufficiale.

Ecco tutti gli aspiranti naufraghi:

Alice Fabbrica (21 anni, è nata a Milano, dove attualmente studia Scienze del Turismo, ed è una influencer); Chiara Patriarca (35 anni, nata a Latina, dove svolge la professione di “fruttarola”. Ha imparato a commerciare per bisogno, ma adesso lo fa solo per parlare con la gente e intrattenerla); Eleonora Massara (ha 45 anni, è nata a Borgomanero, in provincia di Novara, e si definisce icona delle donne over che amano prendersi cura di se stesse); Giorgia Venturini (34 anni e lavora nel campo della comunicazione e media, occupandosi di entrambi); Lucia Grieco (25 anni ed è un’addetta alla vendita con un sogno nel cassetto: diventare un’attrice); Mario “Il Falco” Ferri ( 31 anni, è di Pescara ed è noto come “il falco invasore” per via delle sue invasioni in varie partite di calcio di Serie A e Mondiali); Giovanni “John” Vitale (33 anni, è di Napoli ed è un go-go boy nelle discoteche e nelle feste private); Mirko Pontesilli (nato a Roma, ha 45 anni ed è un operatore telefonico in un call center, ma dedica il suo tempo libero alla sua vera passione: il mondo dello spettacolo); Salvatore Vigliucci (conosciuto anche come “Salvo The Best”, ha 59 anni ed è di Pioltello, in provincia di Milano, ma è nato a Caserta, in una famiglia numerosa, dove il padre esortava i figli a lavorare); Yuri Rambaldi (25 anni, spogliarellista, tra i protagonisti di Ex on the beach, Guess My Age e Take Me Out).