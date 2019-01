“Alien: Blackout”, invasione di xenomorfi dal 24 gennaio

40 anni fa, la Nostromo scomparve…

Nel 2019, Amanda Ripley svelerà i suoi segreti. A tutti i costi.



E’ da oggi in pre-ordine Alien: Blackout, il nuovo gioco survival horror per smartphone e tablet.

Sviluppato da Rival Games e Theory Interactive e pubblicato da Fox Next e D3 Go, il mobile game arriverà su App Store, Google Play e Amazon Appstore il 24 gennaio.

Il titolo è ambientato tra gli eventi dei film Alien e Aliens

Il giocatore dovrà sopravvivere a bordo dell’ormai inservibile stazione spaziale Weyland-Yutani su cui è presente un letale Xenomorfo, che dà instancabilmente la caccia all’equipaggio.

Potrai superare in astuzia il cacciatore perfetto solo facendo scelte pericolose. Dovrai affidarti ai comandi danneggiati della stazione spaziale oppure rischiare di sacrificare i membri della ciurma per evitare contatti mortali, cambiando per sempre le sorti del gioco.