Samsung Galaxy S10, presentazione ufficiale il 20 febbraio

E’ il 20 febbraio la data scelta da Samsung per svelare al mondo il Galaxy S10, il nuovo top di gamma della casa sudcoreana.

Lo smartphone, che segna il decimo anniversario della serie S, sarà presentato ufficialmente nel corso dell’evento dedicato Samsung Galaxy UNPACKED 2019 a San Francisco.



Come sarà il Galaxy S10?

Al momento nulla di ufficiale, ma tanti i rumors che si rincorrono.

Si parla di tre modelli diversi.

Le due classiche versioni, standard e plus, sarebbero affiancate da un modello economico, chiamato Galaxy S10 E (Lite).

A queste tre potrebbe affiancarsi anche una versione che supporta il 5G.

E il tanto chiacchierato smartphone pieghevole?

Non è escluso che Samsung sfoderi una grande sorpresa per il suo importante anniversario.

L’evento del 20 febbraio potrebbe essere il giusto palcoscenico per rispondere a Royole, l’azienda californiana che al CES 2019 ha lanciato il primo dispositivo flessibile in commercio.