E’ caccia a Feebas su Pokémon GO con la ricerca mirata

Su Pokèmon GO sono in arrivo nuove missioni speciali con la ricerca mirata di Feebas.

A partire dal 19 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00, fai girare il disco foto dei Pokéstop della tua zona per ricevere missioni di ricerca sul campo che culmineranno con un incontro con Feebas.

E con un pizzico di fortuna, potrai persino incontrare la sua versione cromatica.

Come funziona la ricerca mirata

Potrai ricevere le missioni della ricerca mirata facendo girare i dischi foto presso i Pokéstop.

Al termine di ogni missione, la tua ricompensa sarà un incontro con Feebas.

Acchiappalo!

Suggerimenti:

I Feebas si spostano rapidamente durante la ricerca mirata, quindi sarà fondamentale fare qualche passeggiata.

Inoltre, se hai iniziato la ricerca mirata nella fascia oraria dell’evento, potrai completarla quando vuoi. Ricorda che per ricevere nuove missioni di ricerca sul campo e incontrare il maggior numero di Feebas possibile dovrai visitare più Pokéstop.