Days Gone, aperti i preordini. Svelati i bonus e le edizioni speciali

Si avvicina l’apocalisse zombie di Days Gone, il nuovo titolo sviluppato da SIE Bend Studio in esclusiva PlayStation 4.

In attesa dell’uscita programmata per il 26 aprile, Sony ha aperto ufficialmente i pre-ordini, svelando anche i bonus e le edizioni speciali.



Bonus

Effettuando il preordine si riceverà un codice con cui riscattare la balestra da randagio e il pacchetto potenziamento per incrementare N2O, serbatoio e carena della moto in anticipo.

Edizioni speciali

Oltre alla standard edition, Days Gone uscirà anche in Collector e Special Edition.

Days Gone – Special Edition

Il gioco completo con cofanetto in acciaio, artbook fisico e digitale, colonna sonora digitale su CD, tre skin per la moto, la chiave inglese per riparazioni rapide e un tema dinamico per PS4.

Days Gone – Collector’s Edition

Il gioco completo con cofanetto in acciaio, statuetta della Collector’s Edition, sei spille da collezione, una toppa, quattro adesivi e tutti i contenuti della Special Edition.

Days Gone

Avrai l’abilità (e il fegato) per sopravvivere agli orrori di un mondo devastato in quest’avventura open world ricca d’azione?

Vesti i panni logori dell’ex motociclista fuorilegge Deacon St. John, un cacciatore di taglie che cerca una ragione di vita in una terra piena di morte. Esplora insediamenti abbandonati in cerca di equipaggiamento per fabbricare armi e oggetti utili, o tenta la sorte insieme ad altri sopravvissuti provando a guadagnarti da vivere commerciando… o in modi più violenti.

L’umanità è stata decimata da una pandemia e il mondo è in balia di creature selvagge note come Freaker. Ogni errore potrebbe esserti fatale mentre cercherai di farti una nuova vita nell’ostile High Desert del Pacifico nord-occidentale.