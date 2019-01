Altaroma. Il primo giorno in passerella

Ha scelto Roma come vetrina per presentare le sue nuove collezioni uomo e donna: MALO. Brand internazionale, azienda leader del cachemire, Malo punta alla promozione del “saper fare” inteso come valorizzazione della sapienza artigianale e delle eccellenze del Made in Italy.

Filati che si intrecciano in capi di maglia dai punti tridimensionali, intarsi, morbidi rilievi e jacquard ricamati, danno vita a un’eleganza raffinata, senza tempo, unica e ricercata. Cappotti avvolgenti dai tagli sartoriali, double face. Una collezione declinata in una palette di tanto bianco, colori naturali accostati a tonalità di grigio, sfumature di cammello accompagnate a colori materici, intensi e speziati.