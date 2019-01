Su VH1 arrivano i videoclip che hanno fatto la storia della musica

ROMA – A partire da lunedì 28 gennaio alle 20.00 arriva su VH1 (il canale musicale di Viacom visibile sul canale 67 del digitale terrestre e sul 25 di tivusat) una rotazione con i video che hanno fatto la storia e che sono diventati dei veri e propri cult della musica degli anni ‘80, ‘90, e 2000: VH1 CULT.

C’è la musica che accompagna i nostri stati d’animo, dalla gioia alla malinconia. C’è la musica che ci fa riflettere e quella che ci fa divertire. Ci sono canzoni che ci fanno cantare e altre che ci fanno ballare. Ma non tutte hanno il potere di entrare nella storia della musica e guadagnarsi il titolo di cult.

Dal lunedì al venerdì in VH1 CULT ci sarà spazio solo per quei pezzi immortali che il tempo non riesce e non può scalfire, che siano passati 2, 10 o 30 anni. Radio GaGa, Let’s Dance, Don’t Speak, Where The Streets Have No Name, Wannabe, Thriller, L’Ombelico Del Mondo, Losing My Religion, Californication non hanno bisogno di presentazioni, ma solo di essere suonati, all’infinito!



VH1 CULT: tutta la musica che non smetteremo mai di cantare e di ascoltare, dal 28 gennaio alle 20.00 su VH1.