Games With Gold febbraio 2019: ecco i giochi gratuiti per Xbox

Microsoft ha annunciato i Games With Gold febbraio 2019, la lista mensile dei giochi gratuiti per Xbox One e Xbox 360.

I quattro titoli scelti sono Bloodstained: Curse of the Moon e Super Bomberman R per Xbox One, mentre per Xbox e Xbox 360 sono stati scelti Assassin’s Creed Rogue e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, giocabili anche su Xbox One in retrocompatibilità.



Games With Gold febbraio 2019: i giochi

Bloodstained: Curse of the Moon

(Disponibile dal 1 al 28 febbraio)

Fatti largo a colpi di spada e frusta in questo gioco d’azione in stile rétro dai maestri del gameplay Koji Igarashi e Inti Creates. Vesti i panni di Zangetsu, un ammazzademoni assetato di vendetta, mentre attraversa lande insidiose per sconfiggere un possente demone rinchiuso nel suo oscuro castello. Lungo il cammino, Zangetsu incontrerà vari alleati che lo accompagneranno come personaggi giocabili.

Utilizzali e sfrutta le loro abilità uniche per sbloccare nuovi percorsi attraverso i pericolosi livelli. Le tue decisioni nel reclutare questi avventurieri cambieranno la difficoltà della tua avventura e forse il suo stesso finale.

SUPER BOMBERMAN R

(dal 16 febbraio fino al 15 marzo 2019)

Bomberman è tornato più forte che mai.

Nuovi personaggi si uniscono alla battaglia: Master Chief Bomber è un “Supersoldato SPARTAN II” inviato dall’UNSC per difendere l’umanità dalla minaccia dell’aggressiva coalizione aliena nota come “Covenant”. Questo super soldato indossa un’avanzata armatura da combattimento chiamata “Mjolnir” e può disporre di una vasta gamma di armi, veicoli corazzati e navicelle!

Il suo volto è un mistero, poiché non ha mai rimosso il suo elmetto. Gioca da solo o con un amico alla modalità Storia, ricca di tanti livelli diversi. Rivivi la classica modalità Battaglia, o riscopri la nuova modalità Grand Prix, in cui conteranno sia il gioco di squadra che le abilità individuali! Gioca in locale oppure online con amici e utenti da tutto il mondo! Super Bomberman R è il più grande gioco di Bomberman di sempre!

Assassin’s Creed: Rogue

(dal 1 febbraio fino al 15 febbraio 2019)

Il capitolo più oscuro della serie Assassin’s Creed. Nel caos e nella violenza della guerra tra francesi e indiani, Shay Patrick Cormac, un giovane e temerario membro della Confraternita degli Assassini, subirà un’oscura trasformazione che cambierà per sempre il futuro delle colonie americane.

Dopo una missione finita male, Shay volterà le spalle agli Assassini che, in tutta risposta, tenteranno di ucciderlo.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

(dal 16 fino al 28 febbraio 2019)

L’acclamata serie Jedi Knight ritorna con il nuovo episodio Jedi Academy, dove ti calerai nei panni di uno studente dell’accademia di Luke Skywalker.

Dovrai costruire la tua spada laser, dotare il tuo personaggio di caratteristiche uniche e seguire una tradizione antica, mentre perfezioni le tue doti di Jedi in modalità a giocatore singolo o multiplayer e impari a conoscere la potenza e i pericoli della Forza. Ricordati, la Forza è un alleato di formidabile potenza, usala saggiamente.