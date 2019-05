Maryam Tancredi, esce oggi il primo EP della cantante di The Voice

ROMA – Dopo la vittoria a The Voice of Italy l’anno scorso, Maryam Tancredi pubblica oggi il suo primo EP, “Maryam”.

Disponibile in download e in streaming su tutte le piattaforme, “Maryam” è stato anticipato dai singoli “Con te dovunque nel mondo” (arrivata tra le 69 finaliste di Sanremo Giovani e accompagnata dal videoclip e “Pianeti” (attualmente in rotazione radiofonica).



L’Ep della cantautrice napoletana, prodotto da Nicolò Fragile, è composto da 6 brani (“Una buona idea”, “Pianeti”, “Con te dovunque nel mondo”, “La cura”, “Killing me softly”, “HO difeso il mio amore”).

“Questo ep porta il mio nome perché rappresenta un po’ tutte le mie sfaccettature sia per quanto riguarda gli inediti sia per quanto riguarda le cover – racconta Maryam -. Con la mia voce cerco di combattere il pregiudizio e l’apparenza, cerco di dare sfogo alla mia parte più intima ma anche di fa conoscere a tutti il mio lato più moderno e più movimentato, come nel brano Pianeti che ha un testo attuale e molto vicino alla mia generazione”.

BIO

Maryam Tancredi ha vinto The Voice of Italy 2018 con il brano “Una buona idea”.

Nata a S. Giorgio a Cremano (NA) il 16/03/1999, vive a Somma Vesuviana (NA). A febbraio 2011 partecipa come ospite al programma televisivo “I Fatti Vostri” di Magalli su RAI 2. Sempre nel 2011 partecipa per la prima volta a “Ti Lascio una Canzone” di Antonella Clerici e in seguito partecipa al festival internazionale della canzone classica napoletana il “Pulcinella D’Oro” vincendo il primo premio della sua categoria e primo premio assoluto su 22 nazioni.

Ad agosto 2011 partecipa al Memorial in onore di Mia Martini dove riceve un premio “Miglior Voce Per Mimì” da Loredana Bertè sorella di Mia Martini.

Da settembre 2011 a gennaio 2012 partecipa come protagonista al programma televisivo “Ti Lascio una canzone” su RAI 1 classificandosi al 2° posto. Duetta con Ivana Spagna, Loredana Bertè e Orietta Berti. Da febbraio ad aprile 2012 prende parte al tour nazionale “Ti Lascio Una Canzone”.

Ad aprile 2012 prende parte agli spettacoli al “Trump Taj Mahal” ad Atlantic City U.S.A. Da maggio 2012 prosegue con il tour nazionale di “Ti Lascio Una Canzone”.

Continua il percorso della sua attività live nel 2013 (vari spettacoli con i ragazzi di “Ti Lascio Una Canzone”) e nel 2014 registrazione puntata zero di una sit com per la NUCT presso Cinecittà presentata al festival di Cannes. Fino al 2018, anno in cui partecipa e vince “The Voice of Italy” alla quale si sussegue la partecipazione al Wind Summer Festival e ospitate a vari programmi Rai