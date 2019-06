VIDEO|Dominio Pubblico, la creatività under 25 invade Roma

ROMA – Lunedì 10 giugno a Roma, alle 12, nel foyer del Teatro Valle, si terrà la conferenza stampa di presentazione del festival ‘Dominio Pubblico – La città agli under 25′. Dopo il successo registrato nella precedente edizione con oltre 5.000 spettatori, anche quest’anno ad animare gli spazi del Teatro India – Teatro di Roma saranno più di 50 eventi di teatro, musica, danza, cinema, arti visive e circo distribuiti in due weekend consecutivi, dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno.

Dominio Pubblico, gli ospiti della conferenza

A presentare il programma della sesta edizione del festival, interamente dedicato alla creatività under 25, sarà la direzione artistica di Dominio Pubblico in collaborazione con il Teatro di Roma – Teatro Nazionale. Alla conferenza interverranno Giorgio Barberio Corsetti (direttore del Teatro di Roma – Teatro Nazionale), Francesca Corona (consulente artistica per la programmazione del Teatro India), Luca Fornari (direttore Atcl Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), Tiziano Panici (direttore artistico del progetto Dominio Pubblico), la direzione artistica under 25. Saranno presenti anche i partner del progetto, gli artisti coinvolti e gli operatori. Dominio Pubblico è riconosciuto dal Mibac come una delle 20 realtà meritevoli di finanziamento nel capitolo Promozione/Formazione del pubblico, è realizzato con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con il Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

Dominio Pubblico, arrivano LazioSound e IndiaEstate

Da quest’anno Dominio Pubblico è anche partner di LazioSound, progetto della regione Lazio che sostiene artisti under 35 e che presenta al festival le band selezionate. L’edizione 2019 del festival è parte integrante di IndiaEstate, uno degli eventi più di successo dell’Estate Romana, e tutte le sere a partire dalle 23, al termine della regolare programmazione, proseguirà con gli eventi di ‘Fuori Dominio’ che animeranno l’arena esterna del teatro con musica dal vivo e dj set.

Volete saperne di più? Ecco cosa ci ha raccontato Tiziano Panici direttore artistico del progetto Dominio Pubblico