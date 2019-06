Temptation Island si fa attendere: slittata la data di partenza

Ancora non si sanno molti dettagli ma qualcosa è certo: torneranno gli inimitabili falò con Filippo Bisciglia, che guiderà la narrazione come Virgilio fece con Dante. Inoltre, il programma ha annunciato le prime coppie che parteciperanno al docu-reality per testare se è vero amore oppure no.

LE COPPIE DI #TEMPTATIONISLAND​

Dopo la presentazione delle coppie formate da Katia e Vittoria e quella da Jessica e Andrea (clicca qui per conoscere le coppie), sui profili social del programma sono stati pubblicati altri video di presentazione di coloro che parteciperanno al docu-reality di Canale 5 per testare l’amore. Ecco chi sono gli altri protagonisti di “Tentescion Ailand”:

SABRINA E NICOLA

Sabrina: “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella vita avrei pensato di stare con uno più piccolo di me. Andando a #TemptationIsland vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione“.

Nicola: “A me sono sempre piaciute le donne più grandi di me“.

ILARIA E MASSIMO

Ilaria: “Partecipo al programma per capire se Massimo è adatto per costruire una famiglia. Mi sembra un po’ troppo infantile su tanti punti di vista“.

Massimo: “Mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso. Sembra assurdo ma non riesco più a fare un partita con la Playstation“.

Dal Trono Over di Uomini e Donne, CRISTINA E DAVID

Cristina: “Non sono sicura che lui sia l’uomo della mia vita perché tra noi ci sono tante discussioni su cose futili“.

David: “Io sono innamorato e ho voglia di creare questa famosa famiglia del ‘mulino bianco’. Se dovessi capire che non è la donna della mia vita meglio lasciarci subito che dopo aver fatto un figlio“.

NUNZIA E ARCANGELO

Nunzia: “Dopo tredici anni il nostro rapporto non è più stabile, me ne ha fatte passare tante. Spero che questa esperienza possa spazzare via tutti i dubbi che ho, cosicché io possa iniziare a costruire una famiglia con Arcangelo“.

Arcangelo: “Lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che deve essere l’unica. La vita è una e deve essere vissuta”.

La ‘malattia delle donne’ di Oronzo Carinola tornerà a far visita al villaggio dei fidanzati…ne siamo certi!