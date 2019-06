Le Notti d’Oro 2019. Tutti i giovani registi alla Casa del Cinema

ROMA – Giovani, pieni di talento e occhi sognanti. Sono queste le caratteristiche dei registi provenienti da tutto il mondo che ieri sono venuti a Roma in occasione della serata conclusiva dei David di

Donatello – Le Notti d’Oro 2019. La manifestazione ha presentato al grande pubblico i cortometraggi più premiati dalle maggiori Accademie

di cinema internazionali, in collaborazione con l’Acade’mie des

Ce’sar e l’UNESCO. Dopo il successo delle scorse Notti d’Oro, quest’anno l’evento si è svolto in contemporanea in quattro diverse città italiane: Roma, che ha ospitato ieri l’evento alla Casa del Cinema, Bari al Cineporto, Milano all’Anteo Palazzo del Cinema e Napoli al Cinema

Modernissimo.

La manifestazione ha condotto il pubblico in un viaggio straordinario intorno al ‘pianeta cinema’ in cui i cineasti di domani esprimono la loro visione del mondo, a volte ironica e divertente, stupita, critica o di denuncia, toccando importanti temi sociali tra cui il razzismo, l’integrazione, l’amore, le questioni di genere, i problemi economici e climatici. L’evento inoltre, è stata un’occasione unica per le Accademie di intraprendere una cooperazione innovativa per mettere in risalto

la diversità cinematografica e di partecipare, ognuna a suo modo, allo scambio fra le diverse culture.

Ecco tutti i giovani registi provenienti da tutto il mondo