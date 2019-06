L’Universo Tour di Mameli arriva a dicembre. Ecco le date

All’anagrafe Mario Castiglione, MAMELI nasce a Catania nel 1995 e da piccolo impara a suonare il pianoforte, passione che lo accompagna fino ai quattordici anni, quando riceve, in regalo dal padre, una chitarra acustica. È in quel momento che abbandona la didattica musicale per approfondire il mondo della canzone. Brano dopo brano, scrivendo i suoi primi testi, si rende conto che ciò che desidera è dedicare la vita all’arte e, a soli 20 anni, lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano. Forte dello spirito di dedizione che lo caratterizza, si autoproduce il primo disco con le sue sole forze e questo lo porta a firmare un contratto discografico con la Sugar di Caterina Caselli.