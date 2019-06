Cinema sotto le stelle all’Arena Mamiani. Aprono la stagione i Manetti Bros.

Ad introdurre la pellicola sul palco sarà Pedro Armocida, giornalista, esperto di cinema e direttore del Pesaro Film Fest. ‘Song’ e Napule’ sarà la prima di oltre sessanta proiezioni cinematografiche, che si terranno ogni sera alle 21.15 fino alla fine di agosto. Sul maxischermo, i successi dell’ultima stagione cinematografica accanto alle pellicole più interessanti del cinema indipendente. La manifestazione proseguirà Il 29 giugno con la proiezione ‘L’Agenzia dei Bugiardi’,commedia diretta da Volfango De Biasi. Nei giorni a seguire ‘Un nemico che ti vuole bene’ con Diego Abatantuono e Sandra Milo, ‘Il primo Re’ di Matteo Rovere con protagonisti due straordinari Alessandro Borghi e Alessio Lapice, ‘La Paranza dei bambini’ diretto da Claudio Giovannesi e basato sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano, ‘Soldado’ di Stefano Sollima e moltissimi altri. Come lo scorso anno, sono previste proiezioni speciali alla presenza del cast e del regista che dialogheranno con il pubblico. “Vedere la scuola come uno spazio che accoglie oltre l’orario scolastico è per noi molto importante”, hanno dichiarato i ragazzi del prestigioso liceo romano. E proprio perché il legame con la scuola è importante, il 18 luglio l’arena ospiterà la proiezione in prima nazionale di ‘Rapsodia in blue’, cortometraggio scritto e diretto da Maria Carolina Salomè, ex studentessa del Mamiani, evincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Preside dell’Istituto Tiziana Sallusti: “Il Liceo ha deciso, all’interno del suo piano dell’offerta formativa, di dare ampio spazio al cinema con vari tipi di attività tra cui l’Arena Mamiani, sia perché ritiene che abbia un valore pedagogico e culturale, sia perché è importante che la scuola possa essere luogo privilegiato di incontro della cittadinanza per attività culturali di ampio respiro”.