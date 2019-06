A Roma e Milano arriva Frozen – Il Regno di Ghiaccio. Tutti i dettagli

ROMA – La magia di Disney On Ice: FROZEN, Il regno di ghiaccio arriva anche a Milano. Il nuovissimo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi, per la prima volta in Italia dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo, presentato da Applauso in collaborazione con The Base, sarà al Mediolanum Forum di Assago dal 23 al 26 gennaio 2020.

Frozen a Roma, cambiano le date

Le date già annunciate al Palazzo dello Sport di Roma, sono cambiate: inizialmente previste dal 5 all’8 dicembre 2019, sono state spostate dal 16 al 19 gennaio 2020. Sedici repliche per rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney.

Per mantenere una posizione paritetica, rispetto allo spostamento, i biglietti già acquistati sono automaticamente considerati validi per le nuove date secondo il calendario sotto riportato.

Nel caso in cui non fosse possibile assistere allo spettacolo nella nuova data assegnata, si potrà chiedere il rimborso del biglietto. In questo caso la richiesta dovrà essere presentata nei punti vendita in cui si è effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 31 agosto 2019. Per rimborsi online contattare il servizio clienti di Ticketone http://www.ticketone.it/help.