Verdone, Lady Gaga e Spider-Man potenziali membri degli Oscar 2020

ROMA – Sono 842 i membri che gli Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno inviato ad unirsi all’associazione. Tra questi, Lady Gaga, Claire Foy, Sterling K. Brown, Tom Holland, Jamie Bell e anche personaggi illustri nel mondo del cinema italiano come Carlo Verdone, Toni Servillo, Matteo Garrone e Giancarlo Giannini. Questo, come riporta The Wrap, consentirà di superare il numero dei membri attivi dell’Accademia e il numero dei votanti degli Oscar in vista della prossima edizione degli Academy.

Passi avanti nella casa degli Oscar (“era ora!”)

L’elenco degli inviti dei nuovi membri, ora, è composto dal 50% delle donne, rispetto al 49% dello scorso anno. I professionisti del cinema non bianchi, invece, hanno guadagnato il 29 %. Inoltre, come riporta The Wrap, l’Accademia quest’anno inglobato anche molti membri internazionali (come gli italiani sopracitati).

Nomination e Notte degli Oscar

Le nomination degli Oscar 2020 saranno annunciate il prossimo 13 gennaio. I Premi Oscar, invece, saranno consegnati in occasione della cerimonia di premiazione che si terrà il 9 febbraio.