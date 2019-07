Capo Plaza, è online il video di “So cosa fare”

ROMA – È online da oggi il video di “So cosa fare”, il nuovo singolo di Capo Plaza. Diretto Theodor Guelat e con una produzione di Borotalco TV. Il brano è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 20 giugno.



Il testo

Io so cosa fare (yehi)

In questo mare di squali impara a nuotare (bang-bang)

In testa ho dei piani, no che non ti sto a guardare (no-no)

Felpa di Vlone, Louis Vitton, io lo so fare, yeh

Tu non sai che fare yeh

Io so cosa fare (yehi)

In questo mare di squali impara a nuotare (bang-bang)

In testa ho dei piani, no che non ti sto a guardare (no-no)

Felpa di Vlone, Louis Vitton, io lo so fare, yeh

Tu non sai che fare yeh

Scendo a fumare yeh

Chiffon di Dsquared yeh

I rapper sono pussy

Pensan solo a pubblicare

Non mi dire cosa fare

Tu cazzone per le strade

In tasca ho roba legale

Che ormai manco più mi sale

Ne ho prese di coltellate yeah

Sono in piedi uguale

Questi aspettano che cado

Stanno tutti ad aspettare

Non mi dire cosa fare yeah

Dire come amare

L’ asfalto scotta per strada

Esco come un animale

Mi levo questa da dosso (yah yah)

Ti potevo dare il mondo (yah yah)

Pure se sto mondo è sporco (bang-bang) (Yah yah)

Questi prima parlan

Poi mi chiedono la foto (no-no)

Parli parli e me ne fotto

Io so cosa fare (yehi)

In questo mare di squali impara a nuotare (bang-bang)

In testa ho dei piani, no che non ti sto a guardare (no-no)

Felpa di Vlone, Louis Vuitton, io lo so fare, yeh

Tu non sai che fare yeh

Io so cosa fare (yehi)

In questo mare di squali impara a nuotare (bang-bang)

In testa ho dei piani, no che non ti sto a guardare (no-no)

Felpa di Vlone, Louis Vuitton, io lo so fare, yeh

Tu non sai che fare, yeh

Cresciuto tornando alle 7

Se scendo la banda c’è sempre

Pla-plaza è il mio nome

È tornato il campione

Sti rapper li facciamo a fette (rrrrrrrhhh)

pensando a svoltare al meglio

Gli incubi li vivo da sveglio (woooo)

Li voglio pesare sti soldi (yehi)

Gli è rimasta la famiglia solo quella

Quella tu ti puoi levare (yehi)

Marche marche marche addosso

Che non so nemmeno pronunciare (yehi)

A lei ho dato tutto quanto

Ma no non posso fidarmi (no-no)

Io credevo che era amore (no-no)

Ti ho tradito coi contanti

Generazione in protesta (gang gang)

Contro chi qua ci governa

Bang bang bang spari alla testa (bang bang)

Entro ed inizia la festa

Ne hai 40 te ne senti 20

Tu ci provi ma non lo sai fare

Io so bene cosa fare

Tu manco che dire da dove iniziare (yehi)

Io so cosa fare (yehi)

In questo mare di squali impara a nuotare (bang-bang)

In testa ho dei piani, no che non ti sto a guardare (no-no)

Felpa di Vlone, Louis Vuitton, io lo so fare, yeh

Tu non sai che fare, yeh

Io so cosa fare (yehi)

In questo mare di squali impara a nuotare (bang-bang)

In testa ho dei piani, no che non ti sto a guardare (no-no)

Felpa di Vlone, Louis Vuitton, io lo so fare, yeh

Tu non sai che fare, yeh