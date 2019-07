Animali abbandonati, prima e dopo l’adozione: immagini che scaldano il cuore

Con il motto “gli animali non si comprano” e, ovviamente, non si abbandonano, proprietari di cuccioli di tutto il mondo stanno condividendo le immagini del prima e dopo l’adozione dei loro amici a quattro zampe.

Su Reddit è nata la pagina Before N After Adoption, dove centinaia di utenti postano le foto del cambiamento di animali abbandonati che hanno trovato una nuova casa.

L’iniziativa è nata per favorire le adozioni, spingendo le persone desiderose di concedersi la compagnia di un animale a rivolgersi ai numerosi canili, gattili o rifugi presenti sui vari territori.

E le immagini valgono più delle parole.

Questi sono solo alcuni animali che hanno trovato una nuova casa, ma tanti altri non sono stati così fortunati.

Se avete intenzione di prendere con voi un amico a quattro zampe, ricordate che migliaia di cuccioli abbandonati aspettano qualcuno a cui dare fedeltà e amore.