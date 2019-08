Venezia 76. Mostra del Cinema in partenza: le star sul red carpet

ROMA – Manca un giorno all’attesissima 76. Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre al Lido. Diretta da Alberto Barbera, anche in questa edizione della vedremo sfilare le stelle del nostro cinema e del panorama cinematografico internazionale. Tra queste, Luca Marinelli, Valeria Golino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Meryl Streep, Penelope Cruz, Brad Pitt, Robert De Niro, Donald Sutherland, Gary Oldman, Scarlett Johansson, Johnny Depp, Robert Pattinson, Joaquin Phoenix, Jude Law, Roger Waters (ex membro dei Pink Floyd) e Chiara Ferragni (imprenditrice digitale dal fatturato stellare).

#Venezia76, film e serie da non perdere

Joker di Todd Phillips in Concorso

Joaquin Phoenix torna protagonista sul grande schermo per interpretare Joker – dal 3 ottobre al cinema con Warner Bros. Pictures – famigerato criminale di Gotham City. Diretto da Todd Phillips, il film è incentrato sulla figura dell’iconico villain ed è una storia originale a sé stante, mai apparsa sul grande schermo. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck (Phoenix), un comico fallito e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito. Nel cast, insieme a Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2), Marc Maron (Glow), Frances Conroy (American Horror Story) e Josh Pais (Ray Donovan), Bill Camp (Red Sparrow), Shea Whigham (First Man – Il primo uomo), Brett Cullen (Narcos di Netflix),Glenn Fleshler (Billions), Douglas Hodge nel ruolo di Alfred (Red Sparrow) e Dante Pereira-Olson nel ruolo di Bruce Wayne.

Chiara Ferragni – Unposted nella sezione Sconfini

Nella sezione Sconfini vedremo Chiara Ferragni – Unposted, il docu-film sulla vita dell’imprenditrice digitale diretto da Elisa Amoruso, regista romana e autrice di documentari come Strane Straniere nonché sceneggiatrice di Passione Sinistra di Marco Ponti. Le scene della pellicola, coordinate dalla Ferragni, racconteranno il ‘backstage’ della luccicante vita della fashion influencer: dalla nascita di suo figlio Leone al matrimonio con Fedez in Sicilia.

Netflix alla Mostra

La scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha visto il trionfo di Netflix con Roma di Alfonso Cuarón. Quest’anno la piattaforma di streaming torna al Lido con tre film in Concorso alla 76. Mostra: The King di David Michôd, Marriage Story di Noah Baumbach e The Laundromat di Steven Soderbergh.

THE KING: Hal (Timothée Chalamet), principe ribelle e riluttante erede al trono inglese, ha voltato le spalle alla vita di corte e vive tra il popolo. Ma quando il suo tirannico padre muore, Hal diventa Re Enrico V ed è costretto ad abbracciare la vita dalla quale aveva tentato di fuggire. Ora il giovane re deve esplorare la politica di palazzo, il caos e la guerra che suo padre si è lasciato alle spalle, insieme alle corde emotive della sua vita passata – incluso il rapporto con il suo amico e mentore più intimo, il cavaliere decaduto e alcolista John Falstaff (Joel Edgerton). Diretto da David Michôd e scritto da Michôd ed Edgerton, THE KING ha come co-protagonisti Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson e Lily-Rose Depp.

MARRIAGE STORY: Il film è il ritratto intenso della fine di un matrimonio e di una famiglia diretto dal regista candidato all’Oscar Noah Baumbach. Il film è interpretato da Scarlett Johansson e Adam Driver. Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta sono i co-protagonisti.

THE LAUNDROMAT: Una vedova (Meryl Streep) indaga su una frode assicurativa inseguendo a Panama City due soci in affari (Gary Oldman e Antonio Banderas) che strumentalizzano il sistema finanziario mondiale. Nel cast anche Jeffrey Wright e Matthias Schoenarts.

The New Pope e ZeroZeroZero nella sezione Eventi Speciali Fuori Concorso

THE NEW POPE di Paolo Sorrentino: Dopo il successo del debutto a Venezia nel 2016 con The Young Pope, Sorrentino tornerà al Lido per presentare il seguito The New Pope, che ha come protagonisti Jude Law e John Malkovich. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già visti in The Young Pope. New entry in questa serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

La serie, diretta da Sorrentino e scritta con Umberto Contarello e Stefano Bises, è composta da otto episodi. Alla Mostra, saranno presentati in anteprima gli episodi 2 e 7. THE NEW POPE è una serie originale SKY STUDIOS-HBO-CANAL + prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle.

ZEROZEROZERO di Stefano Sollima: Tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano, ZeroZeroZeroracconta sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. La serie Sky Studios – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – è diretta da Stefano Sollima. Ad affiancare Sollima alla regia Pablo Trapero e Janus Metz. Alla Mostra, saranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema gli episodi 1 e 2. Tre continenti (America, Europa e Africa), sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e quasi un anno di riprese per una serie in otto episodi che vanta un grande cast internazionale, con protagonisti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tcheky Karyo. La serie è sviluppata dallo stesso team creativo di Gomorra La Serie -Leonardo Fasoli, Stefano Bises, Roberto Saviano e Stefano Sollima e Mauricio Katz – ed è stata scritta dagli stessi Fasoli e Katz che hanno creato la serie con Sollima. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. ZEROZEROZERO è attesa al debutto nel 2020 su Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su CANAL+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli USA, in Canada, America Latina e Spagna. Il distributore internazionale è STUDIOCANAL TV.