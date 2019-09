Camila Cabello sta per lanciare il suo secondo album?

ROMA – Siete invitati nel mondo del romanticismo e dell’amore. Camila Cabello, con questo messaggio criptico, ha fatto scattare il countdown per qualcosa di nuovo e misterioso.

La data X da tenere d’occhio è il 5 settembre, questo giovedì. “Siete cordialmente invitati ad assistere alla prima installazione”, si legge nel video pubblicato sui social l’ex Fifth Armony.

Mettendo insieme tutti gli indizi, la cantante sarebbe pronta a lanciare il suo secondo album.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da camila (@camila_cabello) in data: 1 Set 2019 alle ore 2:00 PDT

Qualche giorno fa, Camila ha pubblicato un altro video teaser dal titolo “What do you know about love?”. Due minuti e trentuno incentrati sui temi dell’arte e dell’amore.



La settimana scorsa, Camila si è esibita agli Mtv Video Music Awards al fianco di Shawn Mendes. I due hanno catturato l’attenzione con un’esibizione super intima di “Señorita”, la loro prima performance da coppia seppur non abbiano mai confermato la relazione.