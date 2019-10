Alla Cusano convegno su... Cusano: il filosofo spiegato agli studenti

ROMA – Niccolò Cusano figura poliedrica del ‘400 è stato cardinale, teologo, filosofo, giurista, matematico e astronomo. La sua figura e i suoi insegnamenti sono stati al centro del convegno ‘Niccolò Cusano e il mondo moderno’ che si è tenuto oggi presso l’aula magna dell’Università che porta il suo nome.

Alberto Clerici, professore dell’università Niccolò Cusano, ha evidenziato le tre principali ragioni per cui è stato deciso di promuovere l’iniziativa: la prima “è l’uscita di un volume internazionale dedicato all’influenza che il pensiero di Cusano ha avuto su diversi autori successivi a lui e importanti per la genesi del pensiero moderno come Lutero, Calvino, Giordano Bruno e Leonardo da Vinci”. La seconda, prosegue Clerici, è di ordine didattico “per avvicinare gli studenti a colui che ha dato il nome all’ateneo”. La terza, ma non per questo meno importante, è per fare rete “nel momento in cui abbiamo inaugurato un nuovo campus, un nuovo edificio- conclude il docente- è importante far conoscere la nostra università agli ospiti internazionali”.