Sanremo Giovani, la Rai svela i 65 artisti in gara

ROMA – Il countdown può finalmente iniziare. La Rai ha svelato i 65 ragazzi che si sfideranno nelle prossime settimane per un posto tra i finalisti di Sanremo Giovani.

Nella lista compaiono non pochi nomi già noti al pubblico. In gara, tra gli altri ci sono gli Eugenio in Via Di Gioia, Federica Abbate, Jefeo, Federico Baroni, I Tristi e Fasma. E ancora Leo Gassman, Ainé, Thomas, Le Larve, Shari e Matteo Costanzo.



La lista completa con i titoli delle canzoni

YaMatt – Desideri

I TRISTI – L’ultima notte dell’anno

Fadi – Due noi

Federica Abbate – I sogni prima di dormire

Nico Arezzo – VOLO

Loren – Stendhal

Manuel Finotti – INSHALLAH

Réclame – Il viaggio di ritorno

Devil A – Disordine

Fasma – Per sentirmi vivo

Leo Gassmann – Vai Bene Così

Giulia Mutti – Romanzo Cattivo

Jefeo – Un due tre stella!

AINÉ – Van Gogh

IOSTOCONPAOLO – Io sono Paolo

Libero – La Casa del Vento

Simona Severini – Una cosa bella

Shari – Stella

Cobalto – Glover

Calma – Labbra & Winston

Richi Sweet – Dedicata a me

Five and Fist – Prima di te

Chico – Con me

Avincola – Un rider

Caponetti – Batman Autogrill

Mose – Hai mai

Federico Baroni – Psycho Love

Le Larve – Piove

Cristina Cafiero – In punta di piedi

Liberementi – Laurearmi in felicità

NOVA -Resta

Samuel Pietrasanta – E dove sarai tu

Matteo Costanzo – La giusta distanza

Michele Merlo – Vorrei proteggerti dal mondo

EPICOCO – Da quando mi hai detto di sì

Moonage – Portogallo

Blindur – Eclisse

LE RADÏCI – Mi basterebbe il tuo nome

Filo Vals – Lunedì

PURITANO – La Storia Della Vita Mia

LUCKY&STRIKE – Sangue & Rossetti

ICARO – Via

WakeUpCall – Tu non ascolti mai

MOKI – È TUTTO UN BLA BLA BLA

Mike Baker – Stupido

Leonardo De Andreis – Rivelazione

Seba – Davide Contro Golia

MARKO – VIVRO’ PER TE

Thomas – Ne 80

Revman – San Michele il poliziotto

ROBERTA FINOCCHIARO – L’ANIMA E’ L’UNICA CHIAVE

IDEM – NON ME NE FREGA UN CA

MARCO SENTIERI – BILLY BLU

RAIM – LABIRINTO

GAVIO – LA MIA GENERAZIONE

Patrizio Santo – L’estate a dicembre

Filippo Ruggieri – Ah Paolè!

Eugenio In Via Di Gioia – Tsunami

Easy Funk – Sognare è gratis

Manitoba – Ci divertiamo

Manuel Moscatti – Dimentica

Bizzarro – Parla solo con me

Leonardo Tomarelli – Ne ho bisogno

Madda – La mia stanza

Alessandro Coli – Paranoia

Le Nuove Proposte nel dettaglio. Solo sei le donne in lizza

La divisione delle 65 potenziali Nuove Proposte vede 52 singoli (6 donne e 46 uomini) e 13 gruppi. Si ripropone, perciò, per l’ennesima volta, la questione di una competizione/evento nel quale le donne sono in netta minoranza. Unica pecca di questa lista.



Il centro è ancora in testa con 23 partecipanti, sud e nord seguono a parimerito con 21 canzoni-artisti. Tre, invece, i minori provenienti da Gorizia (Friuli Venezia Giulia), Siena (Toscana) e Ragusa (Sicilia).

Per le regioni il Lazio domina la classifica con 18 canzoni in gara poi la Lombardia con 8, Campania e Sicilia con 6, Toscana ed Emilia Romagna con 5, Puglia 4, Abruzzo-Marche-Liguria-Piemonte e Veneto 2, 1 da Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Quest’anno sono state tantissime le richieste. Ben 850 cantanti hanno inviato la propria proposta, contro le 842 delle edizioni passate. Un vero e proprio record insomma, favorito dall’edizione super giovane di Sanremo 2019.

La gara

Per i 65 artisti le prossime settimane saranno decisive. Inizieranno con le audizioni: saranno scelti 20 tra gruppi e artisti singoli che parteciperanno alle “semifinali” in programma in diretta nel pomeriggio di Rai1, all’interno della trasmissione condotta da Marco Liorni “Italia Si”.

Quattro le puntate –16-23-30 novembre e del 7 dicembre – alla fine delle quali si conosceranno i 10 finalisti dell’edizione di Sanremo Giovani in onda su Rai1 il 19 dicembre.

Solo 5 di loro, infine, entreranno a far parte – assieme ai 2 vincitori di Area Sanremo e al vincitore della passata edizione di Sanremo Young – della categoria “Nuove Proposte” di Sanremo 2020. Il Festival è in programma per la settimana dal 4 all’8 febbraio 2020. Sarà condotto da Amadeus. Al momento, non si sa molto altro.