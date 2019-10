La famosa invasione degli orsi in Sicilia: un’esperienza visiva straordinaria

ROMA – Una storia di invasione e di accoglienza ma anche di convivenza e di potere. È quella raccontata ne La famosa invasione degli orsi in Sicilia diretto, scritto e illustrato da Lorenzo Mattotti. Tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati e presentato all’ultimo Festival di Cannes, il primo lungometraggio del fumettista (dal 7 novembre al cinema con Bim Distribuzione) si apre con Leonzio, il grande re degli orsi, che decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini, per trovare suo figlio Tonio.

Grazie al suo esercito e all’aiuto del mago De Ambrosiis, riesce a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il suo cucciolo. Presto, però, Re Leonzio si rende conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.