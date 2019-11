The Witcher, online il trailer ufficiale. Dal 20 dicembre su Netflix

ROMA – Manca poco alla messa in onda su Netflix degli otto episodi della saga fantasy ‘The Wicher’, molto attesa dagli amanti del genere. Ad alimentare la curiosità è stata la proiezione del trailer ufficiale della serie, durante un panel a Lucca Comics & Games in presenza della showrunner Lauren Schmidt Hissrich e delle attrici protagoniste Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

La clip ha inoltre confermato ai fan che le puntate saranno disponibili sulla piattaforma dal 20 dicembre 2019 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

The Witcher, la sinossi

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

The Witcher, il trailer

The Witcher, il cast

• Henry Cavill (Mission: Impossible – Fallout, Justice League) – Geralt di Rivia

• Anya Chalotra (Agatha Christie – La serie infernale, Wanderlust) – Yennefer

• Freya Allan (La guerra dei mondi, Into The Badlands) – Ciri

• Jodhi May (Il Trono di Spade, Genius) – Calanthe

• Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) – Eist

• Adam Levy (Knightfall, Snatch – Lo strappo) – Mousesack

• MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) – Tissaia

• Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) – Fringilla

• Therica Wilson-Read (Profile) – Sabrina

• Emma Appleton (The End of the F***ing World) – Renfri

• Eamon Farren (Agatha Christie – La serie infernale, I segreti di Twin Peaks) – Cahir

• Joey Batey (Knightfall, Strike) – Jaskier

• Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) – Stregobor

• Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) – Istredd

• Maciej Musiał (1983) – Sir Lazlo,

• Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah and Aladdin, Dickensian) – Dara,

• Anna Shaffer (Harry Potter) – Tris