FoodFitness, Davide Campagna presenta il suo libro di ricette healthy

ROMA – Mantenersi in forma senza dimenticare il gusto. È questo in sintesi il tema di “Foodfitness”, il primo libro di Davide Campagna, dentista e food influencer meglio noto sul web e su Instagram come “Cotto al dente”.

Ai nostri microfoni, il ragazzo classe 1987 ha raccontato i principi fondamentali della sua cucina: mangiare bene, senza privazioni, e restare in forma grazie a pochi, semplici esercizi.



La cucina di Davide passa per sette principi fondamentali:

Costanza e forza di volontà Esercizio fisico Imparare dagli errori Darsi sempre nuovi obiettivi Premiarsi Non perdere tempo Motivarsi

Il libro, edito da Vallardi, si fonda proprio su questi punti e presenta 102 ricette create da Davide. Il food influencer ci guida nel suo mondo, fatto di cibi sani scelti con cura e attenzione (sono tra questi i super food) e un programma di attività fisica.

Dato che cucina e sport sono strettamente legati tra loro, nel libro si trova una parte completamente dedicata al work out. Nello specifico, Davide spiega come allenarsi in 29 minuti.

Questo libro nasce da un’esperienza di cambiamento perché per ottenere obiettivi basta solo un po’ di volontà.



Foodfitness è disponibile in tutte le librerie e negli store digitali.