Le strade più belle del mondo per fare shopping sotto Natale

ROMA – Secondo la ventiduesima edizione della Deloitte Xmas Survey 2019 l’Italia si posiziona al terzo posto dei top spender per acquisti natalizi (549Euro a famiglia), preceduto solo da Regno Unito (639Euro) e Spagna (554Euro). La società di consulenza ha elaborato le opinioni di oltre 7.000 consumatori in otto paesi europei tra cui l’Italia, con l’obiettivo di monitorare le intenzioni di spesa per queste feste natalizie 2019. Se è vero che i regali (40%) ed il cibo (28%) rimangono le preferenze di spesa della maggior parte degli italiani, il settore viaggi in Italia sta vivendo una fase di ascesa con un incremento di spesa del 35% rispetto alla media europea (116Euro a famiglia).

Detto ciò, vediamo quali sono allora le più famose mete di shopping internazionale per qualità, unicità e varietà di prodotti offerti. Vediamone alcune in particolare:

1. NEW YORK – Simbolo dello shopping per eccellenza, la Grande Mela può soddisfare i gusti più ricercati e raffinati.

Dove andare:

• Fifth Avenue

• Times Square

• Rockfeller Center

Grandi Magazzini:

• Macy’s

• Bloomingdale’s

• Nordstrom

• Barneys

• Saks Fifth Avenue

• Begdorf Goodman

Shopping di tendenza:

• Soho

• Chelsea

2. PARIGI– La Ville Lumière non è solo meta di musei e arte ma è anche sinonimo di shopping di classe.

Dove andare:

• 1er arrondissement tra Louvre e Tuilieres con Rue du Faubourg Saint-Honoré, Rue Saint Honoré, Rue de la Paix, Place Vendome

• Il Triangolo D’oro tra gli Champs Elysées, Avenue Georges V e Avenue Montaigne

• St-Germain-des-Prés

Grandi Magazzini:

• Galeries Lafayette

Shopping di tendenza:

• Le Marais

• Canal St-Martin a Belleville

3. LONDRA – La città che non dorme mai offre davvero di tutto.

Dove andare:

• Oxford Circus

• Regent Street

• Liberty esistente fin dal 1875

• Knightsbridge

• Mayfair

• Bond Street

• Brook Street

• Bruton Street

• Savile Row

Grandi Magazzini:

• Harrods

• Harvey Nichols

Shopping di tendenza:

• Stile Bohemienne – Notting Hill

• Design – Quartiere Merylebone (Conran Shop)

• Vintage – Quartiere Shoreditch e Hampstead

4. HONG KONG – Soprannominata ‘La Mecca’ dello shopping, si può trovare il lusso e la tecnologia di ultima generazione nelle sue ‘8 Shopping areas’:

a) Central dove si possono comprare marche di lusso

– Strade: Queens Road, Des Voeux Road, Stanley Street, Hollywood Road, Li Yuen St. East and West, Cat Street

– Grandi Magazzini: IFC Mall, Landmark, Galleria, Prince’s Building

b) Causeway Bay dove si può fare shopping fino a tarda sera

– Strade: al confine con il distretto est dell’isola di Hong Kong

– Grandi Magazzini: Jardine’s Bazaar, Jardine’s Crescent

c) Tsim Sha Tsui è un’altra zona di lusso e di grandi marche

– Strade: Nathan Road, Park Lane, Granville Road

– Grandi Magazzini: Harbour City, 1881 Heritage, SOGO, New World Centre, The ONE, K11, Miramar Shopping Centre

d) Mong Kok è un’area di negozi e mercati piccoli dove trovare oggettistica economica

– Strade: parte occidentale dell’isola di Kowloon

– Grandi Magazzini: Ladies’ Market, Temple Street Night Market, Yuen Po Street Bird Garden and Flower Market, Goldfish Market

e) Sham Sui Po è il paradiso dell’elettronica

– Strade: Apliu Street Market, Golden Computer Centre, Dragon Centre, Nam Cheong Street, Ki Lung Street, Fuk Wa Street

f) Stanley Market è un imperdibile mercato ed area dove trovare oggetti di artigianato locale

– Location: Zona sud dell’isola di Hong Kong

g) Hollywood Road e Cat Street Bazar sono le strade di antiquariato dell’isola localizzate in Centrale e Sheung Wan

h) West Kowloon Cultural District dove altri lussuosi marchi ti aspettano – Strade: Austin Road, Temple Street, Canton Road, and Nathan Road

– Grandi Magazzini: ICC Mall, Harbour City Mall, Elements Mall

5. DUBAI – In una regione dove le temperature raggiungono facilmente i 40°gradi all’ombra, lo shopping nei grandi e lussuosi shopping mall rappresenta un momento di svago importante.

Grandi Magazzini:

• Dubai Mall nel quale racchiude 1.300 negozi tra cui Le Galerie Lafayette e Bloomingdale

• Mall of Emirates con una pista di sci coperta

• Outlet Village

• Boxpark, centro commerciale all’aperto costruito utilizzando i container per il trasporto delle merci

6. MILANO – Rimane comunque la capitale della moda per eccellenza per il solo fatto che la maggior parte dei brand hanno casa da sempre in questa città.

Dove andare:

• Quadrilatero della Moda tra Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga e le vie minori da Via Santo Spirito a Via del Gesù

Grandi Magazzini:

• Rinascente in Corso Vittorio Emanuele

Shopping di tendenza:

• Brera

• Porta Ticinese più giovane e di tendenza