VIDEO | Le collezioni che nascono dalla plastica nel mare: Repainted

Stella Mc Cartney e Valentino sono traguardi professionali che hanno contribuito alla sua professione, ma il desiderio di un progetto tutto suo l’ha portata a creare Repainted. Le sue collezioni sono realizzate esclusivamente con filato rigenerato che nasce dalla plastica raccolta dal mare: un tessuto morbido come seta, che si asciuga rapidamente, non perde elasticità e soprattutto è easy care, i capi non si stirano perché sempre pronti per essere indossati.