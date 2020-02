Giovani olimpionici a raccolta per il premio “Food&Sport”

Roma – Sentiamo sempre più spesso parlare di “Healthy food” o “Healthy lifestyle”, inglesismi di tendenza ma anche nuove “pratiche” per condurre effettivamente uno stile di vita più sano. Eppure le fake news sull’argomento dilagano nell’etere e così, a Roma, è nato il premio “Food&Sport” promosso dal Consorzio Cacciatore Italiano. Con testimonial d’eccezione – vedi alla voce Tokyo 2020 – si sono accesi i riflettori per sfatare i falsi miti e diffondere corretta informazione su salute, alimentazione e sport. Andrew Howe, punta di diamante dell’atletica azzurra, Marcell Jacobs, velocista italiano, Roberto D’Amico, uno dei volti storici del surf italiano e Alice Volpi, schermitrice toscana che rappresenterà l’Italia alle prossime olimpiadi, sono stati premiati per il loro impegno come ambassador dell’Italia nel mondo, per la promozione dei valori sportivi legati alle buone pratiche alimentari. Con loro è intervenuto il professor Michelangelo Giampietro, Medico Chirurgo, specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione.