‘Noi Testimoni’, 700 studenti del Lazio in viaggio Auschwitz

ROMA – Un Viaggio della Memoria per vedere con i propri occhi l’orrore generato dall’ideologia nazista, un progetto educativo che parte dalla conoscenza di quello che fu il dramma della Shoah. Sono oltre 700 gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado provenienti da 21 comuni di tutto il Lazio che si recheranno in visita al campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, accompagnati dai loro docenti, dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, dalla presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, dall’assessore alla Scuola della Comunità, Daniela Debach, dallo storico del Museo della Shoah, Amedeo Osti Guerrazzi e dai consiglieri regionali Loreto Marcelli e Daniele Leodori. A presentare il progetto, intitolato ‘Noi Testimoni’, sono stati in una conferenza stampa alla Pisana, davanti a tanti dei ragazzi che a breve partiranno, Devid Porrello, vicepresidente del Consiglio regionale, Sami Modiano, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz Birkenau, Ettore Terracina, nipote di Piero, e Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento di Cultura della Comunità ebraica di Roma, insieme a Osti Guerrazzi e ai sindaci dei Comuni che hanno preso parte al progetto.

“Potrei dire moltissime cose, parlare per ore, ma racconterò solo due episodi della mia crescita: io sono nato a Rodi, un’isola nell’Egeo, e là come tutti avevo una famiglia e una comunità, con dei ricordi bellissimi, ero molto felice”, ha raccontato Modiano ai ragazzi, che lo hanno accolto con una standing ovation al suo ingresso nella sala. “A scuola andavo bene, davo soddisfazione sia all’insegnante sia alla mia famiglia: i miei compagni di classe erano di quattro religioni diverse, fino agli 8 anni non mi sono mai sentito diverso da nessuno. Quando frequentavo la terza elementare poi sono stato chiamato alla cattedra dal mio insegnante, che mi voleva bene da morire, pensavo per essere interrogato: invece, con uno sguardo triste, mi disse ‘Sami, sei espulso dalla scuola’. Mi cadde il cielo addosso. Cominciai a piangere e chiesi perché, mi asciugò le lacrime e mi disse ‘Non piangere, vai a casa e papà ti spiegherà’. Mio padre mi fece capire che venni espulso perché ero di religione ebraica, ero considerato di un’altra razza: non lo concepivo allora e non lo concepisco oggi a 90 anni. Io non sono diverso, sono un essere umano come tutti”.

Ma quello, ha continuato Sami, “era solo l’inizio, poi le cose peggiorarono, ci fu la deportazione: persi tutti quanti, tutti. La mia famiglia, mio papà, mia sorella, la comunità ebraica di Rodi, i miei amici. Pensavo che prima sarebbe arrivata la morte, meglio sarebbe stato: poi ho conosciuto Piero, che per me è stato un amico importantissimo. Eravamo ragazzi, ci siamo aiutati a vicenda, volevamo vivere ma non avevamo niente, solo le parole. Un’amicizia fraterna, è stato lui nel 2005 a consigliarmi e a convincermi a rompere il mio silenzio, raccontare tutto e tornare ad Auschwitz insieme agli studenti. La nostra missione è trasmettervi qualcosa, perché quando noi non ci saremo, sarete voi a dover fare in modo che tutto questo non succeda mai più”.