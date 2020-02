Alessio Praticò 'Il cacciatore' talentuoso: il buon nome del cinema italiano

ROMA – Classe 1986, nato a Reggio Calabria, attore. Lui è Alessio Praticò: tra i giovani interpreti che portano in alto il buon nome del cinema italiano. A contraddistinguerlo è la ricerca e lo studio che si percepisce dietro ad ogni sua interpretazione, sul grande e sul piccolo schermo. Lo abbiamo visto nei film Lea di Marco Tullio Giordana nel ruolo di Carlo Cosco (ex compagno della testimone di giustizia Lea Garofalo), ne Lo spietato di Renato de Maria nel ruolo di “Slim” e ne Il traditore di Marco Bellocchio nel ruolo di “Scarpuzzedda”. Ma abbiamo potuto toccare con mano il suo talento anche in molte serie tv come The Young Pope di Paolo Sorrentino, Il Miracolo di Niccolò Ammaniti, Trust del premio Oscar Danny Boyle e nella prima e nella seconda stagione de Il Cacciatore (attualmente in onda tutti i mercoledì su Rai2) di Stefano Lodovichi e Davide Marengo. Una serie che, anche per questo secondo round, continua ad appassionare il pubblico per la qualità con cui è è stata costruita la storia fin dalla prima stagione e per l’eccellente scelta del cast. Liberamente tratta dal Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella, che nella serie è interpretato da Francesco Montanari: un PM che nei primi Anni 90, appena trentenne, diventa il protagonista della caccia ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e via D’Amelio, dove perdono la vita i giudici Falcone e Borsellino. Un pubblico ministero che mette in ginocchio l’intera mafia corleonese, mandando dietro le sbarre centinaia di mafiosi. In questa serie Alessio Praticò interpreta Enzo Salvatore Brusca, fratello minore del boss Giovanni, interpretato da Edoardo Pesce. Se nella prima stagione Enzo era completamente dipendente da Giovanni, nella seconda vediamo un Enzo Brusca che inizia ad assaporare la vita lontano dal fratello. Di questo ne abbiamo parlato con Alessio durante l’intervista nella nostra redazione romana. Inutile dire che il suo personaggio vi terrà incollati alla tv.