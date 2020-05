Lazio, ecco il video di lancio del Premio Scuola Digitale

ROMA – Un missile lanciato in orbita a simboleggiare l’accelerazione digitale che la scuola ha messo in campo per rispondere allo stravolgimento della pandemia. Così si apre il video di lancio della finale del Premio scuola digitale (Psd) del Lazio, che si terranno rigorosamente online il prossimo 13 maggio in diretta dalle 10.30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’istituto ‘Luigi Einaudi’ di Roma, scuola polo organizzatrice del premio che ha realizzato il video. Il Psd assume quest’anno un valore particolare, perché proprio la digitalizzazione e la capacità di rinnovarsi sono le caratteristiche che hanno permesso alle comunità scolastiche di restare saldamente unite, seppur a distanza.

“Proprio nella difficile contingenza, originata dalla pandemia in corso, era fondamentale lanciare un segnale inequivocabile ai team in gara, che tante energie e tanta innovatività hanno saputo investire nel Premio Scuola Digitale, superando il primo traguardo della fase provinciale- commenta Diana Guerani, dirigente scolastica dell’istituto- la Scuola italiana non si è mai fermata, ha proseguito sempre e comunque la sua attività al servizio dei ragazzi. Il messaggio forte e chiaro che vogliamo trasmettere è di tenere la barra dritta, proseguire nel percorso avviato”.

La competizione sarà divisa in due sezioni, primo e secondo ciclo di istruzione, con le presentazioni dei sei progetti finalisti per ogni ciclo. Ogni studente portavoce esporrà un pitch di massimo due minuti, supportato in video dal docente referente. Dopo la presentazione di ciascun progetto finalista, la giuria potrà fare delle domande. Al termine della presentazione dei sei progetti candidati per ogni ciclo seguirà un brevissimo momento di intrattenimento che consentirà alla giuria di riunirsi per deliberare. I progetti vincitori per ciascuna sezione riceveranno un premio del valore di 2000 euro per lo sviluppo del progetto stesso.

“L’emergenza Covid ci ha indotto ad entrare a pieno titolo nella realtà virtuale operando una vera e propria rivoluzione- commenta Marina Di Foggia, vicepreside dell’istituto ‘Einaudi’– e così sarà per il Psd: da un’idea innovativa si passera’ ad una prassi tecnologica tout court. La competizione tra le scuole della regione Lazio avverrà su piattaforme specifiche che esalteranno il protagonismo e l’eccellenza delle scuole italiane. In un periodo di forzato isolamento sociale, dove il più alto rischio di contagio si annida nello stare in presenza, non solo il digitale ci mette in connessione con il mondo esterno ma è l’unico strumento che in questo preciso momento storico ci rende liberi. E il Premio non sarà solo ai migliori progetti, ma alla capacità di tutti di generare futuro quando sembra non essercene più”.

La giuria sarà composta da Amelia Criscuolo, rappresentante dell’Ufficio IV dell’USR Lazio per l’innovazione tecnologica nelle scuole; Mariangela Ilari, project manager di ‘Lazio Innova SpA’; Giovanni Caruso, tecnologo del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) e Cristina Vitucci, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Universita’ di Roma ‘Tor Vergata’. Fra gli ospiti d’onore dell’evento ci sarà Hady Milani, ingegnere aerospaziale esperto di esplorazione umana dello spazio, che ha collaborato con i maggiori centri di ricerca e con le più importanti agenzie spaziali internazionali.