Online i bandi per allievi Scuola Universitaria IUSS di Pavia

ROMA – Affrontare la complessità e le sfide del futuro scegliendo un percorso di studi di formazione avanzata. È l’obiettivo dei corsi ordinari della scuola universitaria superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico 2020-2021. Il bando, online dal 15 giugno, permette di accedere al concorso, previsto il 2 settembre, per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o di primo e secondo livello dei corsi ordinari. Vista l’incertezza della situazione, data dal Covid,

“nel bando abbiamo previsto tre possibili modalità di svolgimento del concorso- ha sottolineato Andrea Tiengo, prorettore delegato ai corsi ordinari e coordinatore del progetto orientamento e professore associato di astronomia e astrofisica– il concorso in presenza, il concorso scritto da remoto – con dei sistemi di controllo per evitare che ci siano frodi – oppure sostituire l’esame scritto con un colloquio orale, sempre su due materie come prevede il protocollo, o in presenza o in remoto. Ricevendo candidati da tutta Italia la modalità in remoto ci permette di raggiungere con più facilità anche coloro che vengono dalle zone più lontane. Oltre al fatto che, se ci fosse una restrizione della mobilità a settembre, molti verrebbero penalizzati. La decisione finale la prenderemo a fine luglio quando la situazione sarà più chiara”.

“In un momento storico così delicato- continua Tiengo– la scienza e la cultura giocano un ruolo determinante per affrontare la crescente complessità che ci circonda. La Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia offre una formazione avanzata e interdisciplinare e posti gratuiti per coloro che desiderino affrontare le sfide di un futuro sempre più tecnologico e sostenibile. In quest’ottica si è deciso di mettere a disposizione un maggiore numero di posti rispetto allo scorso anno, in tutte le discipline”.