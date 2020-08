Julie and the Phantoms: il trailer della serie musicale di Kenny Ortega

ROMA – Mancano pochissimi giorni al debutto su Netflix di Julie and the Phantoms, la nuova serie musicale in 9 episodi (della durata di 30 minuti ciascuno) diretta dal regista e coreografo premiato agli Emmy Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) disponibile sulla piattaforma dal 10 settembre. La serie, tra esplosioni di colore e musica rock, racconta come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce.

Ecco il trailer della serie rilasciato oggi da Netflix: