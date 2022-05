Tg Diregiovani – Edizione del 3 maggio 2022

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi

– AKA7EVEN, IL 6 MAGGIO ESCE IL NUOVO SINGOLO ‘COME LA PRIMA VOLTA’

S’intitola ‘Come la prima volta’ il nuovo singolo firmato da Aka7even in arrivo il 6 maggio. Il brano è già disponibile in pre-save e pre-add. Prodotto dallo stesso artista insieme a Cosmophonix, ‘Come la prima volta’ trascina nel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Il cantautore ha preso parte non solo alla produzione del brano, ma anche alla registrazione degli strumenti in studio, sottolineando ancora una volta le sue doti da polistrumentista e la lunga formazione di teoria musicale;

– ANDREW GARFIELD ANNUNCIA PAUSA DALLE SCENE

Andrew Garfield ha annunciato lo stop (momentaneo) dalle scene. Dopo le interpretazioni ne ‘Gli occhi di Tammy Faye’, ‘Spider-Man: No Way Home’ e ‘Tick, Tick… Boom!’, l’attore, durante un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di volersi riposare e ritrovare il suo equilibrio. “Ho bisogno di ricalibrare e riconsiderare cosa voglio fare dopo e chi voglio essere. Ho bisogno soltanto di essere una persona ordinaria per un po”, ha detto;

– LDA ANNUNCIA L’USCITA DEL SUO PRIMO ALBUM

Dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Bandana’, stabile tra le tendenze musicali di YouTube, LDA ha annunciato l’arrivo del suo primo omonimo album ‘LDA’, disponibile dal 13 maggio. L’artista, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici21, ha rivelato anche la tracklist di quello che sarà il suo album d’esordio, che vede la collaborazione di alcuni importanti producer, come ZEF, Michele Canova e D.Whale. Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di Amici, LDA ha riscosso un grandissimo successo, collezionando da subito milioni di streaming già con il primo inedito ‘Quello che fa male’ certificato in breve tempo oro e poi platino, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify;



– ‘BENVENUTI A EDEN’, SU NETFLIX LA SERIE CON ANA MENA

C’è anche Ana Mena nel cast di ‘Benvenuti a Eden’, la nuova serie originale spagnola di Netflix. Teen drama di stampo thriller, la prima stagione debutterà sulla piattaforma il 6 maggio. La storia segue un gruppo di cinque giovani, invitati alla festa più esclusiva della storia su un’isola segreta. Quella che inizia come un’avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma le cose non andranno come si aspettano.