Venezia 77, Greta Thunberg al Lido via Zoom durante la ricreazione

VENEZIA – La terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia (in programma fino al 12 settembre al Lido) si è aperta sotto il segno di Greta Thunberg. La giovane attivista svedese, non potendo essere alla kermesse per motivi scolastici, è intervenuta alla conferenza stampa del documentario I Am Greta durante la ricreazione attraverso la piattaforma Zoom. Presenti al Festival per presentare il film ‘fuori concorso’ il regista Nathan Grossman e la produttrice Cecilia Nessen.

La pellicola parte da agosto 2018, quando Greta ha cominciato lo sciopero per il clima, ponendo una domanda agli adulti: se a voi non interessa il mio futuro sulla Terra, perché a me dovrebbe interessare il mio futuro a scuola? Nel giro di qualche mese, il suo sciopero si è trasformato in un movimento globale. Il regista, come ribadito dalla studentessa svedese all’incontro stampa, ha seguito Thunberg per un anno intero senza mai essere invasivo: dal suo primissimo giorno di sciopero fino alla sua consacrazione di attivista di fama mondiale.