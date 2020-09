Cinque anni è il nuovo graphic novel di Terry Moore

Per affrontare questa terribile minaccia, si ritroveranno a vivere in un’unica avventura Francine, Katchoo e Tambi di Strangers in Paradise, Julie e Ivy di Echo, Rachel, Zoe e Lilith di Rachel Rising e Sam di Motor Girl (tutte opere edite in Italia da BAO). Un adrenalinico crossover intriso di empatia e sentimenti, una trama thriller che mette al centro ancora una volta l’umanità dei personaggi memorabili di Terry Moore.