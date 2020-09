GALLERY| LEOLSD. L’omaggio al mondo della cartomanzia con materiali eco-green e colori pastello

Roma – Il brand ditorna a sfilare anche nell’edizione estiva di Altaroma. Il designer pugliese porta in passerella un omaggio al mondo della cartomanzia e dell’alchemico. La collezione SS21 è concepita per congiungere la donna al mondo metafisico di propria appartenenza. La prima carta ad essere stata spunto d’ispirazione è proprio il sole, inteso anche come rinascita del marchio: il risultato è uno spettacolo fantasmagorico, che celebra il mito del luogo con una grande pièce de théatre che trasporta l’audience in una meta-dimensione sospesa tra spazio e tempo.