Centenario della nascita di Rodari: le iniziative

ROMA – Oggi l’Italia e il mondo intero celebrano il centesimo anniversario della nascita del poeta, maestro, scrittore, giornalista Gianni Rodari. In onore del maestro Gianni esce un “Meridiano Mondadori”, un film omaggio ma sono previste anche maratone di letture, speciali tv e online.

Il giorno del compleanno esce anche il francobollo celebrativo delle Poste Italiane la cui immagine è stata finora top secret. In ogni parte del Paese in questi giorni si parla di Rodari. Nella Capitale dal primo al trenta novembre andrà in scena online “Lucciole e lanterne”, la sedicesima edizione del “Premio Rodari per il Teatro” con una giuria di bambini.

A Gallicano l’intero mese di ottobre è stato dedicato allo scrittore di Omegna con una mostra di disegni, ispirati a Rodari, realizzati dai bimbi di ArteLab durante il periodo di lockdown. A Mantova, invece, alla biblioteca “Baratta” fino a domani sono stati organizzati una serie di incontri per omaggiare il poeta.

A Castelnuovo di Garfagnana, dal 17 ottobre al 15 novembre, in sala “Suffredini” la mostra “Il favoloso Gianni” antologia murale in 21 pannelli. Anche a Cento hanno pensato di celebrare il centenario: nei giorni scorsi alcune vetrine del centro storico si sono animate con personaggi che hanno letto filastrocche, poesie, fiabe tratte dai libri di Gianni Rodari. Domani alle 17.30 sotto il doppio portico Palazzo del Governatore si terrà la lettura spettacolo a cura del “Teatro del Sole” dal titolo “A spasso con Rodari”.

E ancora ci sono iniziative a Spinea dove fino alla fine del mese si potrà vedere una mostra dedicata allo scrittore sulla cancellata della biblioteca situata in una villa veneta del ‘700. Appuntamenti a cadenza settimanale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, anche presso la biblioteca e il centro culturale “Predi Antiogu”, in via Roma 9, a Masullas: numerose le attività dedicate ai bambini per scoprire insieme Gianni Rodari e le sue storie.

Sempre oggi a Trinitapoli in Puglia giornata “rodariana” con protagonisti tutti i bambini della Direzione didattica Don Milani e la pubblicazione di video sulla pagina Facebook della scuola con letture e drammatizzazioni di racconti, poesie e filastrocche tratte da: “Il libro degli errori”, “Favole al telefono”, “Filastrocche in cielo e in terra”. Presentazione della mostra “Rodari 100” che sarà ospitata in ogni plesso dell’istituto. Infine ci sarà l’esposizione di una targa commemorativa nel plesso della scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”.

A Genova per festeggiare questa importanza ricorrenza nasce “Fantasticamente – Teatro, Scienza e Parole in gioco per Gianni Rodari”, un programma di iniziative promosso da Teatro Nazionale di Genova, Andersen-la rivista e il premio dei libri per ragazzi oltre al Festival della Scienza in collaborazione con il Miur-Ufficio Scolastico Regionale della Liguria. Ma del maestro oggi si parlerà anche a Tirano e ad Hanoi.