Scuole: Italia prima in Ue con oltre 200 riconoscimenti eTwinning

ROMA – Sono 204 le scuole italiane che hanno ricevuto il riconoscimento europeo “Scuola eTwinning / eTwinning School” per il biennio 2020/2021. Il premio è relativo ai risultati raggiunti nell’anno scolastico da docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la piattaforma eTwinning, la community delle scuole europee, parte del Programma Erasmus+. Il riconoscimento certifica l’innovazione mostrata dagli istituti più virtuosi in ambiti della didattica quali: pratica digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo continuo delle competenze.

Dopo i 224 istituti premiati nel 2018/2019, i 130 del 2019/2020, il risultato di quest’anno rappresenta un nuovo record per il nostro Paese, i cui istituti risultano i più premiati in UE e al secondo posto tra tutti i 44 paesi eTwinning dopo la Turchia. In totale, le scuole europee premiate quest’anno sono state 2.139, l’esito è il risultato di una selezione gestita dalla Commissione europea e dall’Unità europea eTwinning. A livello geografico la Campania è la prima regione con 28 istituti premiati, seguita da Lombardia (25 istituti), Sicilia (22), Puglia (21), Emilia-Romagna (17) e Lazio (16).

Il riconoscimento di Scuola eTwinning intende favorire una nuova rete di scuole europee pioniere nell’innovazione didattica e della condivisione di saperi, esperienze e competenze fuori e dentro le mura scolastiche.

Il titolo di “Scuola eTwinning” ha l’obiettivo di:

Dare visibilità all’attività europea della scuola sul piano locale, regionale e nazionale; Riconoscere il lavoro dei team (docenti e dirigente scolastico) coinvolti nelle attività eTwinning all’interno della scuola; Definire modelli scolastici di riferimento non solo per le altre scuole ma anche per le autorità scolastiche regionali e nazionali.

Qui è disponibile la lista completa delle scuole italiane (e europee) premiate: https://www.etwinning.net/it/pub/support/2020–2021-etwinning-school-l#c380.

La nuova candidatura al certificato di Scuola eTwinning per il biennio 2021/2022 è già in atto: entro il 4 novembre 2020 la piattaforma eTwinning contatterà automaticamente (via mail) i docenti iscritti abbinati agli istituti che superano i requisiti formali di base per invitarli a procedere alla candidatura vera e propria.