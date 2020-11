Gucci Ouverture, online il trailer del quarto episodio della serie co-diretta con Gus Vant Sant

ROMA – Alessandro Michele, direttore artistico di Gucci, continua a svelare, giorno dopo giorno, la sua nuova collezione OUVERTURE of Something that Never Ended, attraverso l’omonima mini-serie in sette episodi che ha diretto insieme a Gus Van Sant.

Girata a Roma, la serie – il cui debutto è avvenuto durante il ‘GucciFest‘, innovativo festival di moda e cinema digitale, in programma fino al 22 novembre – ha come protagonista l’attrice, artista e performer Silvia Calderoni, impegnata in una surreale routine quotidiana in diversi scenari della città, mentre incontra una serie di talenti internazionali e amici della Maison, fra cui: Paul B. Preciado, Achille Bonito Oliva, Billie Eilish, Darius Khonsary, Lu Han, Jeremy O. Harris, Ariana Papademetropoulos, Arlo Parks, Harry Styles, Sasha Waltz e Florence Welch.

I sette episodi sono trasmessi quotidianamente durante il festival in esclusiva su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e pubblicati sul sito dedicato GucciFest.com, rivelando gradualmente la nuova collezione giorno per giorno. Oggi è il turno del quarto episodio, online dalle 21.00.

IL TRAILER DEL QUARTO EPISODIO, DAL TITOLO ‘THE THEATRE’

Come anticipato da Alessandro Michele, lo scorso maggio in occasione della pubblicazione del suo manifesto ‘Appunti dal Silenzio’, la presentazione della nuova collezione è una nuova narrazione gioiosa e a cadenza irregolare, non più vincolata dalla vecchia nozione di stagionalità, ma più vicina alla sua vocazione espressiva e raccontata fondendo regole e generi, nutrendosi di nuovi spazi, codici linguistici e piattaforme di comunicazione.

LA LETTERA DI ALESSANDRO MICHELE: “LE LUCCIOLE NON SONO SCOMPARSE. È SCOMPARSA LA NOSTRA CAPACITÀ DI VEDERLE”