Il Natale di Warner Bros. arriva nelle nostre case: ecco i film in arrivo

Il 9 dicembre ‘mettete un sorriso sulla vostra faccia’ per un appuntamento speciale con uno dei villain più amati del cinema: esce Joker Collector’s Edition, un esclusivo cofanetto in edizione limitata, che include il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, un Poster, tre Art Card e la replica del biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”.

Joker – il film diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, vincitore di due Premi Oscar (Miglior attore protagonista per l’indimenticabile interpretazione di Joaquin Phoenix e Miglior Colonna Sonora Originale per il lavoro di Hildur Guðnadóttir), due Golden Globe e del Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – viene celebrato con un’edizione pregiata che include un poster speciale e tre art card che riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse, oltre ad un oggetto da veri collezionisti: la replica plastificata del biglietto che Arthur Fleck porta sempre con sé (“Forgive my Laughter: I have a Condition”). Un’edizione limitata e curata nel packaging – un boxset di grandi dimensioni con finiture effetto lucido – così come nei contenuti.

Ecco cosa contiene lo speciale cofanetto, già disponibile in pre-order su Amazon:

Il film in 4K Ultra HD e Blu-ray.

Digipack in cartoncino.

Poster con Grafica Illustrata da Collezione – misure 30x50cm.

Replica Plastificata del Biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”.

3 Art Card con Grafiche Illustrate da Collezione – misure 13.5×16.5cm.

IL CAST

Il tre volte candidato all’Oscar Phoenix è il protagonista del film -che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari nel mondo – al fianco del premio Oscar Robert De Niro. Fanno parte del cast anche Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Bill Camp, Shea Whigham, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais e Leigh Gill.

Phillips ha diretto il film da una sceneggiatura che ha scritto insieme all’autore candidato all’Oscar Scott Silver, basata sui personaggi di DC. Il film è prodotto da Phillips e dal candidato all’Oscar Bradley Cooper con la loro Joint Effort, e dalla nominata all’Oscar Emma Tillinger Koskoff. I produttori esecutivi sono Michael E. Uslan, Walter Hamada, Aaron L. Gilbert, Joseph Garner, Richard Baratta e Bruce Berman.

Dietro le quinte, Phillips è stato affiancato dal direttore della fotografia Lawrence Sher, lo scenografo Mark Friedberg, il montatore Jeff Groth e il costumista premio Oscar Mark Bridges e dalle musiche di Hildur Guðnadóttir.

IN VACANZA SU MARTE (13 DICEMBRE)

A due anni dall’uscita sul grande schermo di ‘Amici come prima’, Christian De Sica e Massimo Boldi tornano per la prima volta on demand con ‘In vacanza su Marte’. Diretto da Neri Parenti, il cinepanettone – una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Indiana Production e Cattleya – sara’ disponibile per il noleggio e acquisto sulle seguenti piattaforme digitali dal 13 dicembre: Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store. La storia e’ ambientata nel 2030 e in vacanza si va su Marte. Dopo aver fatto perdere da anni le sue tracce alla moglie e al figlio Giulio, Fabio (interpretato da Christian De Sica) sta per sposare su Marte la facoltosa Bea. Ma cosa potrebbe succedere se durante un’escursione nello spazio, qualcosa andasse storto e Giulio diventasse di colpo un arzillo vecchietto (interpretato da Massimo Boldi)? Tra esilaranti imprevisti e divertenti equivoci, Fabio si ritrova a fare i conti con un figlio settantenne e un matrimonio che rischia di saltare. Al fianco di De Sica e Boldi ci sono Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Herbert Ballerina, Denise Tantucci, Fiammetta Cicogna, Francesco Bruni, Alessandro Bisegna e con Milena Vukotic.

TENET (15 DICEMBRE)

Tenet, l’imperdibile evento cinematografico è pronto ad arrivare in Italia in digitale. Il film sarà disponibile dal 15 dicembre per l’acquisto in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV. Dal 29 dicembre, invece, anche per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.

Scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan Tenet – che arriverà anche in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD dal 13 gennaio – è uscito a livello globale nell’agosto 2020 incassando ad oggi 350 milioni di dollari, malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles.

La pellicola è già disponibile per il pre-order digitale su tutte le principali piattaforme e su Amazon per il pre-order in DVD, Blu-ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD. Le versioni 4K UHD e Blu-ray conterranno diversi contenuti speciali, tra cui lo speciale ‘Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet’, con l’esplorazione della durata di un’ora sullo sviluppo e la produzione del film, raccontata dal cast e dalla troupe.

Nel cast internazionale capitanato da John David Washington ci sono anche da Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clémence Poésy, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine e Kenneth Branagh.

I GOONIES (20 DICEMBRE)

Warner Bros. Home Entertainment festeggia il 35esimo anniversario de I Goonies con la pubblicazione del film in edizione Steelbook per la prima volta in 4K UHD, disponibile dal 20 dicembre esclusivamente su Cinemuseum.

Nato dall’immaginazione di Steven Spielberg e Chris Columbus, I Goonies presenta una banda di giovani amici che vogliono disperatamente salvare le loro case dalle grinfie di un immobiliarista senza scrupoli. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro, si trovano a dover scappare da una famiglia di criminali attraverso uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi e trappole esplosive, alla ricerca del tesoro nascosto del leggendario pirata Willy l’Orbo. Ma anche quando le cose si mettono male, i Goonies non dicono mai la parola “morte” in questo amatissimo classico dei film di avventura per tutta la famiglia.

CONTENUTI SPECIALI

Commento (con Tesori Video Nascosti) del regista Richard Donner e dei Sette Attori.

Featurette: Il Making Of de I Goonies.

Video Musicale di Cyndi Lauper ‘The Goonies ’r’ Good Enough’.

Scene Inedite.

Trailer Cinematografico.

L’edizione Steelbook de I Goonies, che contiene due dischi – Blu-ray e 4K Ultra HD – sarà disponibile ad un prezzo consigliato di 34,99€ solo su Cinemuseum.

Per vivere appieno l’esperienza del 4K Ultra HD in HDR è necessario disporre di: una TV 4K Ultra HD con HDR, un lettore Blu-ray Ultra HD e un cavo HDMI (categoria 2) ad alta velocità.