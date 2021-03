Scoperta un’isola a forma di pene grazie a Google Maps

È una scoperta bizzarra quella fatta da una donna di 50 anni navigando su internet. Mentre girovagava per il mondo utilizzando Google Maps si è imbattuta in un’isola a forma di pene.

La donna ha prontamente salvato l’immagine, condividendola, insieme alle coordinate per trovarla, su Facebook.

La strana isola fallica esiste davvero, e si trova nell’Oceano Pacifico, nei pressi dell’atollo Ouvea nell’arcipelago delle isole della Lealtà.

Per trovarla basta immettere nella barra di ricerca di Google Maps le coordinate 20°37’37”S 166°18’02”E e cliccare su vista satellitare.