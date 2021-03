Il cucciolo abbraccia mamma oca: il video dolcissimo

Cosa c’è di più dolce di un cucciolo? Un cucciolo che abbraccia un’oca!

Questo tenerissimo video è stato diffuso qualche tempo fa su TikTok, diventando subito virale.

La breve clip mostra un cagnolino salire sul dorso di un’oca e abbracciarla dolcemente. Lei non solo lo lascia fare, ma sembra proprio non disdegnare tutto questo affetto!

È proprio vero che l’amicizia non ha confini!