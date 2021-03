Roma, preside IC Valente: “Se si chiude, ora Dad più efficace”

Così Rosamaria Lauricella, dirigente scolastica dell’Ic ‘Valente’ di Roma, intervistata sulla possibile chiusura delle scuole nel Lazio.

“Gli istituti comprensivi se la sono cavata abbastanza bene finora- continua Lauricella– noi in particolare non abbiamo più avuto classi in quarantena da dopo Natale, ma so che in altre scuole ci sono situazioni critiche. Se si riterrà opportuno richiudere, questa volta saremo più pronti, sia in termini di competenze di docenti e alunni, sia per la strumentazione digitale. Abbiamo sfruttato questi mesi per potenziare le linee e comprare nuovi dispositivi”.